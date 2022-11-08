Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова пообещала помочь детям мобилизованных отцов

Многим россиянам уже помогли получить законную отсрочку от частичной мобилизации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Отец семи детей и мужчина, ухаживающий за онкобольной супругой и воспитывающий ребенка, остались дома благодаря усилиям команды Львовой-Беловой. Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что регулярно получает официальные запросы, письма на почту и в соцсетях от граждан, которым нужна помощь.
«Наша задача — оказать всю необходимую помощь семьям мобилизованных, чтобы военные были спокойны за родных и близких. Мы рядом и позаботимся», — написала в соцсетях Львова-Белова.
Она пояснила, что при допущении ошибок при частичной мобилизации нужно обращаться к военному комиссару, в органы прокуратуры, суд и к региональному уполномоченному по правам ребенка. После разбирательств мужчин, имеющих право на отсрочку, возвращают домой.