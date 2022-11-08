Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова пообещала помочь детям мобилизованных отцов

Она пояснила, что при допущении ошибок при частичной мобилизации нужно обращаться к военному комиссару, в органы прокуратуры, суд и к региональному уполномоченному по правам ребенка. После разбирательств мужчин, имеющих право на отсрочку, возвращают домой.