Financial Times: Сунак отказался от амбициозных обещаний по отмене законов ЕС в Британии

Новый премьер Британии Риши Сунак отказался от своего обещания о пересмотре или исключении законодательных инициатив ЕС из правовой базы Соединенного Королевства, передает Financial Times.
Соответствующие заявления политик делал во время своей летней избирательной кампании. Сунак обещал в течение 100 дней после вступления в должность премьера разобраться с европейскими законодательными актами.
«Риши Сунак начал отказываться от своих амбициозных предложений убрать из законодательства Британии нежелательные законы ЕС, отказываясь от своего обещания завершить это в течение 100 дней», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что простые британцы призвали премьера Сунака отказаться от помощи Украине и газовой сделки с США.