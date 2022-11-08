Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Financial Times: Сунак отказался от амбициозных обещаний по отмене законов ЕС в Британии

Политика
Financial Times: Сунак отказался от амбициозных обещаний по отмене законов ЕС в Британии

Новый премьер Британии Риши Сунак отказался от своего обещания о пересмотре или исключении законодательных инициатив ЕС из правовой базы Соединенного Королевства, передает Financial Times.

Соответствующие заявления политик делал во время своей летней избирательной кампании. Сунак обещал в течение 100 дней после вступления в должность премьера разобраться с европейскими законодательными актами.

«Риши Сунак начал отказываться от своих амбициозных предложений убрать из законодательства Британии нежелательные законы ЕС, отказываясь от своего обещания завершить это в течение 100 дней», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что простые британцы призвали премьера Сунака отказаться от помощи Украине и газовой сделки с США.
сунак британия евросоюз законы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду