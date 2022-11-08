Скончавшийся в зале Мещанского суда мошенник умер от тромбоэмболии легочной артерии

Стала известна причина смерти 47-летнего Евгения Пчелкина, который умер в зале московского суда во время слушания дела о крупном мошенничестве. Предварительно, мужчина скончался в результате тромбоэмболии легочной артерии, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Напомним, что инцидент произошел 7 ноября в Мещанском районном суде. Во время заседания обвиняемому внезапно стало плохо: сидя на лавке, мужчина потерял сознание, после чего упал на пол. Приехавшим на вызов врачам оставалось лишь констатировать смерть подсудимого.
Источник РЕН ТВ сообщил, что в сентябре адвокат Пчелкина ходатайствовала об изменении мошеннику меры пресечения, аргументировав просьбу тем, что ее подзащитный не может находиться в СИЗО по состоянию здоровья. Однако суд оставил решение в силе. Теперь по факту смерти фигуранта проводится служебная проверка.