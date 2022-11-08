Скончавшийся в зале Мещанского суда мошенник умер от тромбоэмболии легочной артерии

Источник РЕН ТВ сообщил, что в сентябре адвокат Пчелкина ходатайствовала об изменении мошеннику меры пресечения, аргументировав просьбу тем, что ее подзащитный не может находиться в СИЗО по состоянию здоровья. Однако суд оставил решение в силе. Теперь по факту смерти фигуранта проводится служебная проверка.