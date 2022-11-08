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Обозреватели Бизин и Налисник рассказали о «парадоксе» антисемитизма в США

Политика
Обозреватели Бизин и Налисник рассказали о «парадоксе» антисемитизма в США

Президента США Джо Байдена оповестили о всплеске антисемитизма в стране. В этом уверены обозреватели РИА Новости Никита Бизин и Олег Налисник.

Они напомнили, что американский рэпер Канье Уэст обратил внимание на «повышенный уровень боеготовности против евреев» в Сети и набросился на них с обвинениями «в стремлении все контролировать». Данную тему подхватили выходцы из Республиканской партии.

«Парадокс: в целом антиеврейские настроения США не присущи. Тем не менее насилия все больше. Люди поняли: можно говорить и делать что угодно», — объяснил гендиректор ADL Джонатан Гринблатт, которого процитировали в статье для агентства.

По мнению журналистов, антисемитизм представляет собой метод предвыборной агитации. В еврейских общинах в свою очередь считают, что США «превращаются в Европу», потеряв всякую безопасность.
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