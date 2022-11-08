СК возбудил дело в отношении москвички, выбросившей годовалого ребенка с 11-го этажа

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Москвы, которая выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа. Происшествие случилось в Сумском проезде, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас малышка находится в реанимации. Врачи борются за ее жизнь.
Мать пострадавшей попыталась свести счеты с жизнью после совершения преступления, однако спасатели вскрыли дверь в квартиру и передали женщину медикам. Сотрудники прокуратуры поставили на контроль ход расследования дела.