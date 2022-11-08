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СК возбудил дело в отношении москвички, выбросившей годовалого ребенка с 11-го этажа

Происшествия
СК возбудил дело в отношении москвички, выбросившей годовалого ребенка с 11-го этажа

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении жительницы Москвы, которая выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа. Происшествие случилось в Сумском проезде, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас малышка находится в реанимации. Врачи борются за ее жизнь.

Мать пострадавшей попыталась свести счеты с жизнью после совершения преступления, однако спасатели вскрыли дверь в квартиру и передали женщину медикам. Сотрудники прокуратуры поставили на контроль ход расследования дела.
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