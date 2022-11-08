Садальский намекнул на причастность Разина к смерти создателя «Ласкового мая»

Актер Стас Садальский намекнул на причастность продюсера Андрея Разина к смерти создателя коллектива «Ласковый май», композитора Сергея Кузнецова.
«Смерть Сергея Кузнецова выглядит странной. Он препятствовал получению прав на песни Андреем Разиным и внезапно скончался через непродолжительное время. Может есть смысл проверить смерть композитора на криминальную составляющую?» — написал Садальский в Telegram-канале.
О смерти Кузнецова стало известно 7 ноября. Композитору было 59 лет. Точная причина смерти пока неизвестна, но коллеги отмечают, что создатель «Ласкового мая» страдал хроническими заболеваниями.