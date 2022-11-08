Политолог Брутер: России нельзя вести переговоры с Киевом на условиях Зеленского

Если Москва согласиться на переговорный процесс с официальным Киевом с учетом требований лидера «незалежной», то это полностью нивелирует результаты спецоперации. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.