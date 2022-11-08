Политолог Брутер: России нельзя вести переговоры с Киевом на условиях Зеленского

Если Москва согласиться на переговорный процесс с официальным Киевом с учетом требований лидера «незалежной», то это полностью нивелирует результаты спецоперации. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в личном Telegram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал условия для начала диалога с Российской Федерацией.
«Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — отметил политик в своем обращении.
До этого гарант подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Если Россия пойдет на такие условия, то зачем все это (начало спецоперации — Прим. ФАН) нужно было? Главное, чего не было сделано в военной операции с самого начала, это не было сделано целеположение, под него не были подведены соответствующие ресурсы и дальше не было принято политическое решение. Именно такой вариант, эта триада остается невыполненной на сегодняшний день. Кроме того, целеположение должно включать такие вещи как политические условия урегулирования, которые должны категорически отличаться, во-первых, от того, чтобы было в Турции, а во-вторых, должны включать контроль России за их выполнением. Обязательно, потому что иначе никаких результатов не будет от слова совсем», — прокомментировал предложение Зеленского Брутер.
По словам собеседника ФАН, Кремлю было необходимо активно следить за моментом, при котором начинается переход к политическим вопросам.
«Когда я слышу, что мы никогда не отказывались от переговоров, это Украина отказывается — это что значит? Они сейчас снимут запрет на переговоры, и мы побежим? Я думаю, что из Вашингтона есть просьба Киеву делать вид, что Украина выступает за диалог и как бы что Зеленский не против диалога, но обязательно выставляет под него определенные условия», — заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что США и НАТО допустили ведение мирных переговоров в случае успеха ВСУ в Херсоне.