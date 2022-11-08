Режиссер Иван Архипов: про «Квест», проблемы кинематографа в РФ и утраченном патриотизме

— Из страны? Я из города то уезжать не хочу. Я тот продюсер, у которого все средства в Москве, но я не хочу туда уезжать принципиально. Я петербуржец, я патриот своей страны и своего города. Я не хочу от сюда бежать. Если мы сейчас все от сюда убежим, во-первых, Москва не резиновая и другие города, куда все убегают. Нужно развивать свое.