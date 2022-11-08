Режиссер Иван Архипов: про «Квест», проблемы кинематографа в РФ и утраченном патриотизме

Генеральный продюсер медиахолдинга «Инферно», режиссер Иван Архипов почти всю жизнь отдал российскому кинематографу. Фильмы, в производстве которых он участвовал, известны многим: «Позывной «Барон», «Мажор-2», «Елки-5» и многие другие. Иван Архипов является обладателем многих наград. В 2020-ом году Cinema & Fashion удостоили его звания «Продюсер года» за личный вклад в отечественный кинематограф. В 2021-ом году на Ялтинском кинофестивале Архипов взял «Гран-при» за лучший сценарий и лучшую мужскую роль в фильме «Музыка крыш». Кроме того, режиссер является обладателем Ордена Адмирала Ушакова 3-й степени, а также семи других государственных медалей и наградных знаков за культурный вклад и поддержку патриотизма средствами киноискусства.
ФАН встретился с режиссером в рамках мероприятия, посвященного первому дню работы «ЧВК Вагнер Центра». В интервью Иван Архипов откровенно рассказал о новом проекте, проблемах российского кинематографа и утраченном патриотизме среди молодежи.
— Расскажите, над чем сейчас работаете?
— У нас сейчас идет производство фильма «Квест».
— Расскажите про актерский состав, который задействован в съемках?
— Собран достаточно хороший актерский состав. В проекте задействованы актеры Роман Курцын, Олег Тактаров, Фархад Махмудов, Маргарита Аброськина, Сергей Рост, Сергей Астахов.
— О чем эта картина?
— В этом фильме мы отдали особое внимание воспитанию современной молодежи, а именно, нашим будущим защитникам Отечества. Главные герои — дети попадают в военно-патриотический лагерь, где через квесты перевоспитываются. В сюжете они попадают в череду случайностей — тот момент, когда говорят, «все пошло не по плану». Но преодолев трудности, они понимают, что взаимовыручка, помощь гораздо важнее любых денег. Это важное, доброе кино.
— Почему для вас важна тема патриотизма?
— Многое упущено, в том числе в воспитании патриотизма, многое утеряно. Я считаю, что через фильмы можно было бы это исправить.
— Что думаете по поводу людей, которые покинули Россию на фоне обострившейся ситуации в мире?
— Каждый пытается спасти свою шкуру, ищет лучшей жизни. Может быть, это где-то и нормально, но, с другой стороны, если мы все будем убегать, что будет тогда?
— У вас не возникало желания уехать?
— Из страны? Я из города то уезжать не хочу. Я тот продюсер, у которого все средства в Москве, но я не хочу туда уезжать принципиально. Я петербуржец, я патриот своей страны и своего города. Я не хочу от сюда бежать. Если мы сейчас все от сюда убежим, во-первых, Москва не резиновая и другие города, куда все убегают. Нужно развивать свое.
— Каких фильмов, на ваш взгляд, сейчас не хватает?
— Фильмы про Донбасс и Украину сейчас необходимы, как воздух. Необходимо людям рассказывать, показывать, что действительно там происходит.
— У вас не возникало желания самому снять фильм про эти события?
— Я сделал фильм про Донбасс, он называется «Украинский разлом», но пока он не вышел на экраны.
— О чем этот фильм?
— Два человека, два бойца битвы за Донбасс Великой Отечественной войны 43-го года попадают в наши дни и оказываются в плену украинских нацистов. Мне хотелось показать эту разницу поколений. Фильм отражает, как велика разница между тем, за что во времена ВОВ люди отдавали жизни и, насколько небрежно они относятся к событиям прошлых лет сейчас, к примеру, провозглашая героем Бандеру. Главный враг нашей страны вдруг становится героем, ради которого устраивают шествия.
— Как относитесь к документальному кино и может ли оно воспитывать в молодежи чувство патриотизма?
— Я не очень люблю документальные фильмы. Я все-таки считаю, что документальные фильмы — это не для молодежи. Им это не интересно. Это полезно, нужно, но это не интересно. Все-таки надо делать художественный фильм, но основываться на документальной правде, либо рассказывать художественным языком, тогда это будет интересно.
— Какое значение имеет кинематограф в воспитании молодежи?
— Я в прошлом десантник, служил в ВДВ, о чем мечтал с детства. Я в детстве посмотрел фильм «В зоне особого внимания» и «Ответный ход» и все. Я мечтал. Я пошел заниматься рукопашным боем, парашютным спортом. Первый раз прыгнул в 14 лет с парашютом. Я стремился попасть в эти войска. Именно кино перевернуло мое мировоззрение. Я считаю, что это поколение, которое сейчас бежит, дали слабину. Слишком много было западного кино, наши фильмы ушли на второй план, патриотических фильмом не стало, воспитывающих фильмов не стало. За эти 15-20 лет «хорошей» жизни, пока к нам приближался Запад, чтобы захватить наш разум, снималось много западного кино. Вот и прозевали, вот вам и пожалуйста. Люди бегут. А если бы люди воспитывались правильными фильмами, мы бы наблюдали совершенно другую ситуацию.