Politico: новый премьер Британии Сунак и президент Франции Макрон сильно похожи между собой

Новый премьер Британии Риши Сунак и французский лидер Эммануэль Макрон сильно похожи между собой. Об этом свидетельствуют даже их костюмы, пошитые на заказ, передает Politico.
Журналисты заметили между двумя европейскими политиками множество параллелей. В первую очередь каждый из них стал самым молодым президентом в послевоенной истории своих государств. Макрон занял пост главы государства еще до 40 лет, а Сунак стал премьером в 42 года.
Плюс ко всему оба лидера являются относительными новичками в большой политике. Макрон первый раз решил баллотироваться на государственную должность в 2016 году, а Сунак заработал место в кабинете министров в 2014-м.
Даже предвыборные лозунги руководителей выглядят похожими. Они использовали восклицательные знаки, сигнализируя о предстоящей сенсации: «En Marche!» (Возрождение!) у Макрона и «Rishi!» (Риши!) у Сунака.
Ранее сообщалось, что британцы призвали нового премьера Соединенного Королевства отказаться от помощи Украине и не заключать газовую сделку с США.