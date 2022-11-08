Политолог Дудаков оценил вероятность избрания Трампа на пост президента США

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что Дональд Трамп при всем своем желании вряд ли сможет занять пост президента Соединенных Штатов Америки из-за многочисленных расследований, которые проводятся в отношении его. Об этом Дудаков сообщил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.