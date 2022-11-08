Политолог Дудаков оценил вероятность избрания Трампа на пост президента США

Агентство Reuters со ссылкой на несколько приближенных к экс-лидеру США Дональду Трампу заявили о его намерении вновь баллотироваться на должность президента страны в 2024 году.
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что Дональд Трамп при всем своем желании вряд ли сможет занять пост президента Соединенных Штатов Америки из-за многочисленных расследований, которые проводятся в отношении его. Об этом Дудаков сообщил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
По мнению эксперта, Дональд Трамп может объявить о своем намерении уже в ближайшие дни. Однако, до проведения основных выборов могут произойти «самые разные эксцессы», которые воспрепятствуют бывшему американскому президенту.
«В частности, это касается судебных расследований по различным поводам, которые ему сейчас грозят. Начиная от протестов 6 января 2021 года (захват Капитолия сторонниками Трампа), в организации которых его хотят уличить, до хранения секретных документов в имении Мар-а-Лаго. Поэтому вполне возможно, что из-за всех этих судебных проблем Трампу не дадут провести предвыборную компанию и он снимет свою кандидатуру с президентской гонки», — объяснил Малек Дудаков.
Ранее ФАН писал, что Дональд Трамп пообещал выступить с «важным заявлением» 15 ноября.