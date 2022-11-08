Мобилизованные из Волгоградской области готовятся к боевому слаживанию

В центре с ними будут заниматься опытные наставники, которые научат их корректировке огня артиллерии, обслуживанию боевой техники, приемам ведения разведки. Им предстоит сдать нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке, провести стрельбы, а затем пройти боевое слаживание.