Мобилизованные из Волгоградской области готовятся к боевому слаживанию

В Южном военном округе (ЮВО) объявили о начале курса подготовки мобилизованных жителей Волгоградской области.
По данным пресс-службы ЮВО, призванные в рамках частичной мобилизации граждане прибыли на территорию учебного центра под Волгоградом для прохождения курса военной подготовки перед отправкой в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «МК в Волгограде».
В центре с ними будут заниматься опытные наставники, которые научат их корректировке огня артиллерии, обслуживанию боевой техники, приемам ведения разведки. Им предстоит сдать нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке, провести стрельбы, а затем пройти боевое слаживание.