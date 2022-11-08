Московских танцоров сняли с концерта в честь Дня Таможенника из-за песни Пугачевой

Московский танцевальный коллектив «эНдорфин» сняли с концерта в честь Дня Таможенника. Виной этому стала песня Аллы Пугачевой «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Наргиз Закировой.
Танцоры должны были выступить под знаменитую композицию, но Пугачева сейчас не пользуется популярностью в стране из-за своей непатриотической позиции. Администрация Таможенной академии решила не рисковать и сняла номер с концерта, сообщает Telegram-канал Baza.
Выбор песни стал не единственной проблемой коллектива. Раньше он назывался eMotion, но академия попросила придумать название на русском языке, но и здесь возникли вопросы. Администрация решила, что эндорфин — это наркотик, а не гормон счастья.