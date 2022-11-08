Эксперт по безопасности Макеев перечислил правила поведения в случае сигнала тревоги

Россиянам нужно заранее планировать действия на случай тревоги. Таким мнением поделился эксперт по безопасности Михаил Макеев.
Специалист посоветовал при срабатывании сигнала включить средства телерадиовещания. Это позволит получить более подробную информацию о случившемся.
«Есть разные виды сигналов тревоги: о техногенной катастрофе, воздушной тревоге и так далее. Но проблема в том, что все они всегда звучат одинаково, более точная информация передается по другим средствам связи», — приводит слова Макеева Lenta.ru.
Если сигнал тревоги застал человека на улице, рекомендуется поскорее получить доступ к местам, где есть приемники информации. В их число входят заведения общепита. Также следует связаться с близкими и выяснить, как действовать дальше, подчеркнул эксперт по безопасности.