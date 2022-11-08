Немцы сообщили, что после отключения электричества воды в Берлине хватит на 36 часов

После отключения электроэнергии в столице Германии питьевой воды для граждан хватит не более, чем на 36 часов, сообщили в Берлинском водном хозяйстве.
Жителям города следует запастить водой, поскольку без электричества ее отсутствие станет главной проблемой. Представители ведомства отметили, что после того, как водопроводы перестанут функционировать, население сможет использовать питьевые колодцы.
«Подача питьевой воды обеспечивается с помощью аварийных генераторов в течение 36 часов в случае повсеместного отключения электроэнергии», — указано в сообщении Берлинского водного хозяйства.
Около 33 млн таблеток хлора, используемых для дезинфекции десяти литров воды каждая, имеется в распоряжении Берлина. Ведомство рекомендовало гражданам хранить про запас не менее двух литров воды в день на человека.