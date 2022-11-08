Набиуллина посчитала вероятным сценарий масштабного кризиса в мировой экономике

Перспективы мировой экономики сместились в сторону более жесткого развития событий. На этом фоне возможен сценарий масштабного кризиса, не исключила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Государственной думе.
В этой связи руководитель регулятора считает необходимым создание условий для ускоренной структурной перестройки российской экономики.
«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий», — отметила она.
По словам Набиуллиной, это не повод для России просто наблюдать за развитием событий или, как говорят, ждать у моря погоды. Напротив, страна должна ускорить структурную перестройку экономики, подчеркнула она.