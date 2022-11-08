Почему центробанки по всему миру начали скупку золота, расскажут в «Патриоте»

Почему центробанки по всему миру начали скупку золота? Как долго будет расти доллар и падать валюты развивающихся стран – Турции, Индии, Египта и т.п.? Почему глава Казахстана Токаев поручил увеличить поставки нефти в обход России через порты Каспия? $38,5 млрд потеряли мировые автобренды после ухода из России – а кто эти активы получил? С 5 декабря начнет действовать запрет на импорт нефти в ЕС из России – к чему это приведет? Стоимость газа в ЕС пошла вниз – надолго ли? Почему минфин США и госдеп в частном порядке призывают крупнейшие американские банки продолжать операции с стратегическими российскими компаниями, включая «Газпром», «Фосагро» и «Уралкалий»?