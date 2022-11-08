Почему центробанки по всему миру начали скупку золота, расскажут в «Патриоте»

Масштабную скупку золота центробанками развивающихся стран в Bloomberg сравнили с подготовкой к «зомби-апокалипсису». В условиях санкций, неопределенностей в развитии международных отношений и замораживания резервов центрального банка России в западных странах золото становится более надежным активом, чем гособлигации США. «В мире, где никому нельзя доверять, имеет смысл защитить себя драгоценным металлом», — пишет Bloomberg. При этом доля доллара в резервах мировых центробанков стремительно снижается: с 65% в 2016 году до 59% в начале 2022 года.
Почему центробанки по всему миру начали скупку золота? Как долго будет расти доллар и падать валюты развивающихся стран – Турции, Индии, Египта и т.п.? Почему глава Казахстана Токаев поручил увеличить поставки нефти в обход России через порты Каспия? $38,5 млрд потеряли мировые автобренды после ухода из России – а кто эти активы получил? С 5 декабря начнет действовать запрет на импорт нефти в ЕС из России – к чему это приведет? Стоимость газа в ЕС пошла вниз – надолго ли? Почему минфин США и госдеп в частном порядке призывают крупнейшие американские банки продолжать операции с стратегическими российскими компаниями, включая «Газпром», «Фосагро» и «Уралкалий»?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Артем Валерьевич Голубев, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.
Брифинг Артема Голубева состоится 8 ноября, во вторник, в 14:00.
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