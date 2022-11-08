Все сценарии выборов в конгресс США обсудят в медиацентре «Патриот»

Насколько велики шансы у республиканцев победить на выборах в конгресс США? Победа позволит республиканцам блокировать законодательные инициативы Джо Байдена в течение оставшихся двух лет его президентства? Сохранится ли помощь Украине в тех же масштабах? Изменится ли отношение к России? Что будет с США, если победят демократы? Признают ли демократы победу республиканцев или возможны беспорядки? Могут ли республиканцы после победы объявить импичмент Байдену? Какова роль Твиттера и Маска в этих выборах?