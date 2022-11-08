Все сценарии выборов в конгресс США обсудят в медиацентре «Патриот»

Во вторник, 8 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Главная интрига – получат ли республиканцы большинство и как на этот результат отреагируют демократы. При этом бывший президент США Дональд Трамп анонсировал «важное заявление» 15 ноября в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), что, скорее всего, означает решимость пойти на выборы в 2024 году.
Насколько велики шансы у республиканцев победить на выборах в конгресс США? Победа позволит республиканцам блокировать законодательные инициативы Джо Байдена в течение оставшихся двух лет его президентства? Сохранится ли помощь Украине в тех же масштабах? Изменится ли отношение к России? Что будет с США, если победят демократы? Признают ли демократы победу республиканцев или возможны беспорядки? Могут ли республиканцы после победы объявить импичмент Байдену? Какова роль Твиттера и Маска в этих выборах?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят специалисты.
Эфир состоится 8 ноября, во вторник, в 16:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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