Двух волгоградских экс-чиновников будут судить за мошенничество

Ему пообещали решить проблему за 500 тысяч рублей, хотя на самом деле отключение ресурсов в автосервисе просителя и не планировалось. Материалы уголовного дела о мошенничестве в крупном размере и взяточничестве будет рассматривать Краснооктябрьский районный суд. Махинаторам может грозить до шести лет лишения свободы.