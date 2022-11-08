Двух волгоградских экс-чиновников будут судить за мошенничество

В прокуратуре Волгограда объяснили претензии к бывшему заместителю главы администрации Краснооктябрьского района и экс-заместителю начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС.
Как пояснили в ведомстве, следователи выяснили, что в начале марта 2022 года местный коммерсант обратился к заместителю начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС администрации Краснооктябрьского района Волгограда с просьбой не отключать коммунальные ресурсы в здании автосервиса, сообщает «Волгоградская правда».
Ему пообещали решить проблему за 500 тысяч рублей, хотя на самом деле отключение ресурсов в автосервисе просителя и не планировалось. Материалы уголовного дела о мошенничестве в крупном размере и взяточничестве будет рассматривать Краснооктябрьский районный суд. Махинаторам может грозить до шести лет лишения свободы.