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Reuters: Китай не стал показывать обращение главы Евросовета с критикой спецоперации РФ

Политика
Reuters: Китай не стал показывать обращение главы Евросовета с критикой спецоперации РФ

Китай решил отменить показ видеообращения руководителя Европейского совета Шарля Мишеля с критикой спецоперации РФ и призывом снизить торговую зависимость Запада от Пекина, передает агентство Reuters.

Заявление европейского политика должно было прозвучать во время открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае, которое состоялось на прошлой неделе.

Официальный представитель главы Евросовета в беседе с журналистами сообщил, что Брюссель по запросу Пекина заранее предоставить запись обращения политика, которое впоследствии не было показано.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил Китай с рабочим визитом.
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