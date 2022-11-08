Reuters: Китай не стал показывать обращение главы Евросовета с критикой спецоперации РФ

Китай решил отменить показ видеообращения руководителя Европейского совета Шарля Мишеля с критикой спецоперации РФ и призывом снизить торговую зависимость Запада от Пекина, передает агентство Reuters.
Заявление европейского политика должно было прозвучать во время открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае, которое состоялось на прошлой неделе.
Официальный представитель главы Евросовета в беседе с журналистами сообщил, что Брюссель по запросу Пекина заранее предоставить запись обращения политика, которое впоследствии не было показано.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц посетил Китай с рабочим визитом.