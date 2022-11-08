Сивков назвал единственную страну, обладающую системами ПВО для эффективной борьбы с БПЛА

Он напомнил о недавней массированной атаке дронов на Севастополь, когда комплексы РФ поразили все вражеские объекты, а также о ситуации с атакой на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, которую не смогли отразить американские ЗРК Patriot.