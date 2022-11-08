Сивков назвал единственную страну, обладающую системами ПВО для эффективной борьбы с БПЛА

Военный эксперт Сивков сравнил возможности российских и американских систем ПВО в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Он напомнил о недавней массированной атаке дронов на Севастополь, когда комплексы РФ поразили все вражеские объекты, а также о ситуации с атакой на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, которую не смогли отразить американские ЗРК Patriot.
«Некоторое время тому назад защищенная средствами ПВО по первому разряду, по американским стандартам, американский техникой, Саудовская Аравия ничего не смогла сделать с беспилотниками хуситов», — заявил Сивков «Военному делу».
Эксперт отметил, что сейчас в воздушном пространстве Украины спокойно передвигаются беспилотники-камикадзе «Герань-2», поражая инфраструктурные и военные объекты противника в глубоком тылу.
Несмотря на поставки западных систем ПВО, ВСУ ничего не могут с ними поделать, заметил Сивков, подчеркнув, что РФ является единственной страной в мире, которая обладает полноценными средствами ПВО для борьбы с БПЛА.
Ранее в Новосибирске состоялась выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщил Infox.