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Авторы «Ведомостей» узнали о планах Путина не ехать на саммит G20

Политика
Авторы «Ведомостей» узнали о планах Путина не ехать на саммит G20

Российский президент Владимир Путин, скорее всего, не появится на саммите G20. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников СМИ, об активной подготовке главы государства к предполагаемой поездке речи пока не идет. Ожидается, что вместо Путина на встречу поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальное заявление на этот счет будет сделано до конца недели.

Саммит лидеров стран – участниц G20 будет проходить с 15 по 16 ноября. Мероприятие состоится на индонезийском острове Бали.
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