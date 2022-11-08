Авторы «Ведомостей» узнали о планах Путина не ехать на саммит G20

По словам собеседников СМИ, об активной подготовке главы государства к предполагаемой поездке речи пока не идет. Ожидается, что вместо Путина на встречу поедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официальное заявление на этот счет будет сделано до конца недели.