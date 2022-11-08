Китайские военные представят новый самолет-заправщик «Юнью-20» на аэрошоу в Чжухае

Китайские разработчики представят целую серию новых военных самолетов на предстоящей международной авиационно-космической выставке в Чжухае.
Выставка пройдет с 8 по 13 ноября в провинции Гуандун на юге Китая. Представитель ВВС Народно-освободительной армии КНР Шэнь Цзинькэ сообщил, что на ней будет представлен новый самолет-заправщик «Юнью-20» (YU-20), многоцелевой истребитель «Цзянь-16» (J-16) и высотный беспилотник с долгим временем полета «Гунцзи-2».
Самолет-заправщик уже провел несколько учений и отработал дозаправку в воздухе совместно с самолетами китайских ВВС, в том числе с истребителями J-20, J-16 и J-10C.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что армии следует бросить все силы на подготовку к военным действиям. Политик считает, что вероятность участия в реальных боевых действиях повышается ежедневно, передает utro.ru.