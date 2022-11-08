Китайские военные представят новый самолет-заправщик «Юнью-20» на аэрошоу в Чжухае

Выставка пройдет с 8 по 13 ноября в провинции Гуандун на юге Китая. Представитель ВВС Народно-освободительной армии КНР Шэнь Цзинькэ сообщил, что на ней будет представлен новый самолет-заправщик «Юнью-20» (YU-20), многоцелевой истребитель «Цзянь-16» (J-16) и высотный беспилотник с долгим временем полета «Гунцзи-2».