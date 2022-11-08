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В Петербурге повар-иностранец четыре года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Происшествия
В Петербурге повар-иностранец четыре года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Сотрудники петербургской полиции задержали 42-летнего иностранца, который работает поваром в сети ресторанов японской кухни. Мужчина подозревается в изнасиловании своей падчерицы-подростка, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию с заявлением об изнасиловании обратилась мать девочки. По словам петербурженки, надругательства начались в 2018 году, когда дочери было всего 11 лет, и продолжались до октября текущего года.

В настоящий момент правоохранители проводят по данному факту проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
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