В Петербурге повар-иностранец четыре года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Сотрудники петербургской полиции задержали 42-летнего иностранца, который работает поваром в сети ресторанов японской кухни. Мужчина подозревается в изнасиловании своей падчерицы-подростка, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
В полицию с заявлением об изнасиловании обратилась мать девочки. По словам петербурженки, надругательства начались в 2018 году, когда дочери было всего 11 лет, и продолжались до октября текущего года.
В настоящий момент правоохранители проводят по данному факту проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.