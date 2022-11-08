Владелец бренда Nongfu Шаньшань вновь стал богатейшим человеком Китая

Бизнесмен, владеющий компанией по производству питьевой воды под брендом Nongfu, Чжун Шаньшань вновь возглавил рейтинг богатейших людей Китая по версии делового издания Hurun, являющегося китайским аналогом Forbes, сообщается в докладе, размещенном на сайте СМИ.
Стать лидером в этом списке 68-летнему предпринимателю удается второй раз подряд. Его состояние издание оценило в 455 млрд юаней, что соответствует 65 млрд долларов. Свой капитал в текущем году Чжун Шаньшань увеличил примерно на 65 млрд юаней. В 2021 году он впервые занял первое место, опередив основателя компании Alibaba Джека Ма, которая считается мировым лидером интернет-торговли.
Между тем в нынешнем году рейтинг китайских долларовых миллиардеров уменьшился на 239 человек — сейчас в него включены 946 предпринимателей. При этом общее состояние богатейших китайских бизнесменов, по мнению составителей списка, составляет 3,5 трлн долларов, что на 18% меньше показателя за прошлый год.