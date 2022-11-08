Владелец бренда Nongfu Шаньшань вновь стал богатейшим человеком Китая

Между тем в нынешнем году рейтинг китайских долларовых миллиардеров уменьшился на 239 человек — сейчас в него включены 946 предпринимателей. При этом общее состояние богатейших китайских бизнесменов, по мнению составителей списка, составляет 3,5 трлн долларов, что на 18% меньше показателя за прошлый год.