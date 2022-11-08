Боец Штык: «Павловку возьмем, но удержать ее будет крайне сложно». Репортаж ФАН с Угледарского направления

51-летний Виктор с позывным Штык до объявления СВО работал начальником цеха Макеевского коксохимзавода. Мобилизовавшись в ряды армии ДНР, он все эти месяцы находится с оружием в руках на линии фронта. Дома Штыка ждут пожилой отец, супруга и младший ребенок. В марте его внучке исполнился годик: говорит, поздравить малышку воочию не получилось, так как в то время он освобождал Мариуполь. С августа боец воюет в составе отдельного батальона 19/37, который на данный период находится в оперативном подчинении 123-го полка НМ ДНР и удерживает позиции на Угледарском направлении в одном из населенных пунктов, расположенном в районе Павловки, где с 29 октября идут ожесточенные бои.
Мы встретились со Штыком в расположении на Угледарской передовой, куда он прибыл непосредственно с боевых позиций. Боец рассказал о текущей обстановке на одном из самых горячих участков фронта. По его словам, в результате наступления посадки были зачищены, а сейчас ведутся бои в направлении Павловки, которая частично взята морпехами 155-й бригады ВС РФ и спецназовцами ОБТФ ДНР.
– За северной частью Павловки находится Угледар, являющийся для противника опорной точкой, а восточнее – шахты, где также расположен противник. Сама Павловка находится в низине и очень хорошо просматривается со стороны Угледара, поэтому у противника есть карт-бланш. Бои очень сложные, артдуэли… Именно мы вперед не выдвигаемся, так как там работают штурмовые отряды, которые мы прикрываем. Что касается помощи в эвакуации раненых, то по их количеству, конечно, заметно, что бои идут очень тяжелые, – говорит боец, отмечая, что обе стороны несут большие потери.
– Конечно, хочется верить, что противник потерял побольше, но, как бы там ни было, важно понимать, что наступающая сторона всегда теряет больше. Это законы войны, – вздыхает Штык.
– Кому сейчас подконтрольна бОльшая часть Павловки? – спрашиваю.
– Примерно одинаково, но наше продвижение есть. Противник закрепился на северо-западной стороне, – отвечает.
– Наличие у противника наемников можешь подтвердить? – интересуюсь.
– Мы слышали английскую речь и, насколько я знаю, то ли арабскую, то ли китайскую… Тут однозначно сказать сложно! – говорит Штык.
– Когда у нас появились мобилизованные из России, то четко проявилось пополнение. А ведь были моменты, когда в Егоровке, где мы стояли на позициях, оставалось очень немного людей. Сейчас подтягивается достаточно много военнослужащих. Непосредственно перед боями все они настроены оптимистически, но потом оптимизм улетучивается, – рассказывает боец.
Штык уверен, что Павловка будет взята, как уверен и в том, что удержать ее будет крайне сложно. Повторимся: этот поселок отлично просматривается из пока еще оккупированного Угледара, откуда все видно, как на ладони. Что касается мирных жителей, то до штурма их здесь проживало около 250 человек: сейчас люди, вероятнее всего, прячутся в подвалах. Впрочем, факт остается фактом: превратившаяся в огневой мешок Павловка является отправной точкой…
Помимо этого Штык рассказал, как наши бойцы нарвались на вражескую засаду, поскольку украинские солдаты умело замаскировались под российских военнослужащих.
– Наши танкисты заходили с южной стороны в Павловку пешим ходом, так как потеряли боевую машину. Между лесополосой и домами – поле со сплошной цепью окопов. Выглядывает боец, одетый в наш камуфляж с белыми повязками, и на чистом русском языке спрашивает: «Вы кто?» «Мы – Россия!», – отвечают наши. «А мы – «укропы!». В результате трое убитых и двое раненых, только у одного противника потом заметили желтые повязки. Вот так они маскируются, – поделился боец происшедшей на днях историей.
Рассказал Штык и о том, как нашим бойцам по ошибке пришлось эвакуировать с поля боя раненого украинского солдата.
– Нам передают по рации, мол, у нас «трехсотый». Малыш срывается со своим бойцом с расположения, а позже я уточняю, что раненый – «укроп». Но Малыш этого пока еще не знает и в это время тащит его на носилках: противник был ранен в ногу. Его бросили свои, он выползал с посадки к нашим позициям. Возможно, с намерением сдаться в плен, жить-то всем хочется! В общем, ему оказали медпомощь, после чего отправили на допрос, – говорит Штык.
В это время в располаге появляется упомянутый Малыш – 34-летний уроженец Макеевки ростом 1 метр 85 сантиметров.
– Почему Малыш с таким-то ростом? – спрашиваю.
– Потому, что моя фамилия Малышко, – отвечает.
Виталий – так зовут бойца – тоже мобилизован с февраля текущего года. До СВО он занимался продажей корпусной мебели и никогда не держал в руках оружие. Но, как говорится, жизнь заставила…
– Услышал по рации, что вызывают на помощь по эвакуации. Я так понял, что там моих ребят ранило, мы с сослуживцем туда и прибежали. Но, подходя, увидели, что это «укроп». Немножко неправильно была передана информация. Впрочем, мы его донесли, эвакуировали, хотя шли за своими, а получилось вот так. Он лежал перепуганный, сказал, что мобилизован из Херсона буквально три дня назад. Кстати, я заметил такую тенденцию, что все они невысокого роста, максимум 46-48 размер одежды: много встречал такой брошенной формы…
Настроение у Малыша, как и у остальных бойцов батальона, позитивное и боевое. И это несмотря на то, что ситуация здесь крайне сложная. Все без исключения бойцы более чем уверены, что Павловка и Угледар будут освобождены от нацистской нечисти. Вот только какой ценой? Собственно, это, в первую очередь, зависит от военачальников, которые за последнее время напороли немало «косяков» на разных участках фронта. И Угледарское направление, к сожалению, не является исключением: тонким военно-оперативным искусством здесь, увы, и не пахнет. Поэтому отдельная благодарность военкору Александру Сладкову за то, что предал огласке письмо-обращение морпехов 155-й бригады ВС РФ и, тем самым, наконец-то «вынес сор из избы», куда его длительное время тщательно и «заботливо» складывали некоторые генералы.