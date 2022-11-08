Боец Штык: «Павловку возьмем, но удержать ее будет крайне сложно». Репортаж ФАН с Угледарского направления

– Нам передают по рации, мол, у нас «трехсотый». Малыш срывается со своим бойцом с расположения, а позже я уточняю, что раненый – «укроп». Но Малыш этого пока еще не знает и в это время тащит его на носилках: противник был ранен в ногу. Его бросили свои, он выползал с посадки к нашим позициям. Возможно, с намерением сдаться в плен, жить-то всем хочется! В общем, ему оказали медпомощь, после чего отправили на допрос, – говорит Штык.