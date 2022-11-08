РИА Новости: Россия выйдет победительницей из ситуации вокруг выборов в США

Российская сторона выйдет победительницей из американских промежуточных выборов, заявил обозреватель Петр Акопов.
В статье для РИА Новости сказано, что интерес россиян к выборам в конгресс связан с украинским конфликтом. Многие считают, что исход избирательного процесса отразится на кризисе, однако все далеко не так.
«Америка сейчас не выпустит Украину из своих рук, не уменьшит ставки на поражение России», — написал Акопов.
Плюс ко всему после выборов в Конгресс США может возникнуть внутренний конфликт среди американцев, поскольку проигравшая сторона начнет обвинять победителей в фальсификациях. Тогда Соединенные Штаты могут встать на путь демонтажа своей политической системы.
Ранее сообщалось, что США прекратят помощь Украине в случае победы республиканцев на выборах, передает телеканал «360».