Неизвестные напугали жителей Парнаса стрельбой в Петербурге

В Петербурге стражи порядка выясняют обстоятельства стрельбы, которую неизвестные открыли на Парнасе. Об этом рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 7 ноября во дворе одного из домо на Заречной улице. По словам жителя Парголово, который и сообщил в полицию о случившемся, сначала он услышал пять выстрелов, а затем — звук падающих на землю гильз. Обошлось без пострадавших.
Прибывший на вызов наряд обнаружил на земле семь оболочек патронов. Сейчас правоохранители занимаются установлением личностей стрелков. Вскоре будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Похожий инцидент произошел ранее на Загребском бульваре в Северной столице. Стражи порядка разыскивают двух ранее судимых мужчин, которые прострелили обе ноги своему соседу, сообщал новостной портал Deita.