Неизвестные напугали жителей Парнаса стрельбой в Петербурге

Инцидент произошел вечером 7 ноября во дворе одного из домо на Заречной улице. По словам жителя Парголово, который и сообщил в полицию о случившемся, сначала он услышал пять выстрелов, а затем — звук падающих на землю гильз. Обошлось без пострадавших.