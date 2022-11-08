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Неизвестные напугали жителей Парнаса стрельбой в Петербурге

Происшествия
Неизвестные напугали жителей Парнаса стрельбой в Петербурге

В Петербурге стражи порядка выясняют обстоятельства стрельбы, которую неизвестные открыли на Парнасе. Об этом рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 7 ноября во дворе одного из домо на Заречной улице. По словам жителя Парголово, который и сообщил в полицию о случившемся, сначала он услышал пять выстрелов, а затем — звук падающих на землю гильз. Обошлось без пострадавших.

Прибывший на вызов наряд обнаружил на земле семь оболочек патронов. Сейчас правоохранители занимаются установлением личностей стрелков. Вскоре будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент произошел ранее на Загребском бульваре в Северной столице. Стражи порядка разыскивают двух ранее судимых мужчин, которые прострелили обе ноги своему соседу, сообщал новостной портал Deita.
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