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Новоуральский депутат Захаров мобилизован в ряды ВС РФ

Армия
Новоуральский депутат Захаров мобилизован в ряды ВС РФ

В ходе проведения частичной мобилизации в ряды российской армии был призван новоуральский депутат Дмитрий Захаров.

Информацию о его зачислении в одно из подразделений ВС РФ подтвердили в думе Новоуральского городского округа, об этом сообщило издание E1.RU.

«Да, все верно. 20 октября он получил повестку. У него есть один ребенок», — заявили в законодательном органе.

Дмитрий Захаров был избран депутатом 11 сентября 2022 года, совмещая эту должность с работой индивидуального предпринимателя, информирует E1.RU.

Ранее в Минобороны РФ разъяснили, что семья мобилизованного гражданина может получать за него денежное довольствие, об этом сообщал RT.
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