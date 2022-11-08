Новоуральский депутат Захаров мобилизован в ряды ВС РФ

В ходе проведения частичной мобилизации в ряды российской армии был призван новоуральский депутат Дмитрий Захаров.
Информацию о его зачислении в одно из подразделений ВС РФ подтвердили в думе Новоуральского городского округа, об этом сообщило издание E1.RU.
«Да, все верно. 20 октября он получил повестку. У него есть один ребенок», — заявили в законодательном органе.
Дмитрий Захаров был избран депутатом 11 сентября 2022 года, совмещая эту должность с работой индивидуального предпринимателя, информирует E1.RU.
Ранее в Минобороны РФ разъяснили, что семья мобилизованного гражданина может получать за него денежное довольствие, об этом сообщал RT.