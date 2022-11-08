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Зеленский обозначил условия для начала переговоров с Россией

Политика
Зеленский обозначил условия для начала переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией после новостей в западных СМИ о том, что Киев подталкивают к урегулированию конфликта.

В своем Telegram-канале предводитель киевского режима отметил, что власти Украины требуют от России восстановления территориальной целостности страны, уважения устава ООН, а также возмещения всех убытков и гарантий неповторения сложившейся ситуации.

«Это абсолютно понятные условия», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что США и НАТО допустили ведение мирных переговоров по Украине в случае успеха ВСУ в Херсоне, передает телеканал «360».
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