Украинский президент Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров с Россией после новостей в западных СМИ о том, что Киев подталкивают к урегулированию конфликта.
В своем Telegram-канале предводитель киевского режима отметил, что власти Украины требуют от России восстановления территориальной целостности страны, уважения устава ООН, а также возмещения всех убытков и гарантий неповторения сложившейся ситуации.
«Это абсолютно понятные условия», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что США и НАТО допустили ведение мирных переговоров по Украине в случае успеха ВСУ в Херсоне, передает телеканал «360».