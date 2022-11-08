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Компания Nokia обратилась к США и Финляндии с просьбой разрешить поставки оборудования в РФ

Экономика
Компания Nokia обратилась к США и Финляндии с просьбой разрешить поставки оборудования в РФ

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia намерен добиться разрешения от властей Соединенных Штатов и Финляндии на экспорт своей продукции в Россию, сообщает РБК.

Журналисты издания со ссылкой на источники уточнили, что речь идет о выполнении ранее заключенных соглашений. Nokia запросила экспортные лицензии на поставку телеком-оборудования. Представители компании добавили, что намерены уйти из РФ после завершения сделки, а технической поддержкой продуктов фирмы будет заниматься отдельная организация.

Зарубежные поставщики и компании обязаны получать разрешительные лицензии в рамках введенных против Москвы санкций. В процессе таких сделок часто передаются запчасти для уже работающего в стране оборудования, а не для расширения сети.
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