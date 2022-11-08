МО РФ показало на видео подготовку бойцов региональной группировки войск в Белоруссии

Минобороны России показало кадры подготовки военнослужащих региональной группировки войск на полигонах вооруженных сил Белоруссии.
«Белорусские военнослужащие встречали эшелоны из РФ с хлебом и солью. Военный оркестр на перроне играл сразу два гимна — Белоруссии и России», — отметили в министерстве.
В рамках боевой подготовки военнослужащие ЗВО проводят стрельбы из штатного вооружения, повышают навыки управления боевыми машинами, проходят полосу препятствий и изучают навыки тактический медицины. Интенсивная подготовка бойцов осуществляется в дневное и ночное время, рассказали в военном ведомстве.
Напомним, в середине октября Россия и Белоруссия приняли решение о развертывании региональной группировки войск для выполнения задач по защите Союзного государства, сообщил RT.