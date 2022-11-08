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МО РФ показало на видео подготовку бойцов региональной группировки войск в Белоруссии

Армия
МО РФ показало на видео подготовку бойцов региональной группировки войск в Белоруссии

Минобороны России показало кадры подготовки военнослужащих региональной группировки войск на полигонах вооруженных сил Белоруссии.

«Белорусские военнослужащие встречали эшелоны из РФ с хлебом и солью. Военный оркестр на перроне играл сразу два гимна — Белоруссии и России», — отметили в министерстве.

В рамках боевой подготовки военнослужащие ЗВО проводят стрельбы из штатного вооружения, повышают навыки управления боевыми машинами, проходят полосу препятствий и изучают навыки тактический медицины. Интенсивная подготовка бойцов осуществляется в дневное и ночное время, рассказали в военном ведомстве.

Напомним, в середине октября Россия и Белоруссия приняли решение о развертывании региональной группировки войск для выполнения задач по защите Союзного государства, сообщил RT.
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