МО РФ показало на видео подготовку бойцов региональной группировки войск в Белоруссии

В рамках боевой подготовки военнослужащие ЗВО проводят стрельбы из штатного вооружения, повышают навыки управления боевыми машинами, проходят полосу препятствий и изучают навыки тактический медицины. Интенсивная подготовка бойцов осуществляется в дневное и ночное время, рассказали в военном ведомстве.