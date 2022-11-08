76-летняя Шер познакомила 36-летнего возлюбленного со своей семьей

Американская певица и актриса Шер подтвердила отношения с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эвансом. Исполнительница уже познакомила возлюбленного с семьей.
76-летняя Шер опубликовала в социальных сетях фото с Эвансом и написала, что ее не интересует сорокалетняя разница в возрасте с продюсером. Она отметила, что уже ввела возлюбленного в круг своей семьи.
«Любовь не знает математики. Я не защищаю нас. Ненавистники будут ненавидеть... Неважно, ведь мы счастливы и никого не беспокоим. И не волнуйтесь, я влюблена, но не ослеплена этим», — отметила Шер.
Раньше американский продюсер встречался с актрисой Эмбер Роуз, но она бросила его, обвинив в постоянных изменах. Продюсер признал свою вину и заключил, что неверность — это часть его натуры.