Депутат Федоров: после выборов в конгресс США, давление на Россию будет только возрастать

После завершения избирательного процесса в Соединенных Штатах Америки, России придется столкнуться с еще большим давлением, только на этот раз со стороны республиканцев. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Ранее издание The Washington Times сообщило, что промежуточные выборы в Конгресс США определят, движется ли страна к выздоровлению или к погибели. Так, по мнению авторов статьи, во время плебисцита столкнутся «две в корне разные Америки».
Республиканцы выступают за энергонезависимое, патриотичное и религиозное государство, демократы же требуют предоставить детям право самим определять пол, призывают жертвовать комфортом ради зеленой повестки, а также завлекают в США нелегальных иммигрантов.
«В одной Америке высшая ценность — это справедливость. В другой белых детей учат себя ненавидеть, а колледжи ратуют за положительную дискриминацию», — добавили журналисты.
По словам депутата ГД, Москве необходимо готовиться к еще большему усилению ограничительных мер со стороны Белого дома.
— Евгений Алексеевич, в чем по-вашему отличие демократов от республиканцев?
— Республиканцы в переводе на наш язык патриоты, сторонники государства Америка, а демократы как при Ленине, при Марксе — сторонники других ценностей, не патриотического характера и отсюда та линия, которую они проводят по смене пола, потому что понятно — патриот не будет за смену пола, потому что он выступает за семью, по определению. Семья есть часть патриотического подхода, а он означает — за государство.
Но тем не менее они едины с точки зрения России, потому что и Москва обеспечивает США за счет своего статуса части однополярного мира. Даже если мы смотрим на торговую систему РФ, то за 30 лет мы половину всего что производили, поставляли Штатам. Видно, что мы всегда покупали в два раза меньше чем продавали за доллары и соответственно это шло в доход США и укрепляло их государственность. Поэтому и те, и другие будут за давление на Россию, а лучше ее уничтожить и укрепить на территории свой контроль. Так что и те, и другие за войну.
Да и ситуацию на Украине собственно говоря подготовил Трамп, а Байден продолжил. Здесь они едины, хищники могут между собой ругаться, но они всегда будут питаться за счет жертвы.
— Отношение к России после выборов изменится?
— Я думаю что если придут республиканцы, они скорее будут даже жестче давить на нашу страну, потому что это больше соответствует принципу конкуренции наций. Они патриоты, но у каждого свое отечество, соответственно любой патриот проводит политику в интересах своего отечества. А это значит: сильней выкручивай руки другим в своих интересах.
В данном случае американская система построена на колониальных механизмах, соответственно им необходимо усиливать колониальное давление на другие государства: Россию, Китай и так далее. Кстати, про то что враг КНР и РФ — Трамп активней говорит, чем Байден. Так что это системная история.
— Как этому противостоять?
— Необходимо отвечать тем же самым. Конкуренция наций означает, что надо уравновешивать давление врага своей силой и своей идеологией такого же патриотизма. Но в этом у нас проблема, мы никак не вернемся к понятию отечества, как к основополагающему понятию в области государственного строительства в России. У нас самих слишком много американской демократии.
Ранее блогер Вадим Манукян сообщал, что после выборов в конгресс США, Вашингтону будет сложно залатать дыры в бюджете.