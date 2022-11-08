Депутат Федоров: после выборов в конгресс США, давление на Россию будет только возрастать

Но тем не менее они едины с точки зрения России, потому что и Москва обеспечивает США за счет своего статуса части однополярного мира. Даже если мы смотрим на торговую систему РФ, то за 30 лет мы половину всего что производили, поставляли Штатам. Видно, что мы всегда покупали в два раза меньше чем продавали за доллары и соответственно это шло в доход США и укрепляло их государственность. Поэтому и те, и другие будут за давление на Россию, а лучше ее уничтожить и укрепить на территории свой контроль. Так что и те, и другие за войну.