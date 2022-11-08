«Я никто, просто живу в кайф»: интервью легенды отечественного рока Стаса Намина

День рождения Стаса Намина поздней осенью, 8 ноября. И хотя погода в это время не особо радует, образ лидера и основателя группы «Цветы», «Парк Горького», одного из самых первых и популярнейших рокеров в стране навсегда связан с пожеланием счастья.
Анастас Микоян (это настоящее имя мэтра отечественной рок-музыки и шоу-бизнеса, данное ему в честь родного деда — знаменитого революционера и партийного деятеля СССР) сегодня занимается множеством проектов, и преимущественно они связаны с тем или иным жанром искусства. Это и Театр Стаса Намина, и фотопроекты, и создание фильмов, и Центр Стаса Намина, и даже увлечение астрофизикой. Одним из самых последних проектов мэтра стало возрождение рок-группы «Парк Горького» в новом составе. Коллектив уже выступил на большом рок-фесте в честь 35-летия Центра Стаса Намина, где довел зрителей буквально до экстаза.
Накануне своего 71-го дня рождения Стас Намин дал интервью Федеральному агентству новостей.
— В настоящее время вы много выступаете лично?
— Я вообще практически не выступаю. Я вообще давно уже не артист, так уже лет 30.
— Занимаетесь продюсированием?
— Нет, я занимаюсь совсем другими вещами. Кому правда интересно, может узнать подробности на моем сайте, который называется «Творческая биография». Там будет понятно, чем я занимаюсь, потому что объяснять и рассказывать это довольно трудно. Я занимаюсь разными вещами, но лучше просто один раз открыть, внимательно посмотреть на большом экране на компьютере, на мобильном телефоне это посмотреть не удастся. Там много информации.
— Вы сами в настоящее время создаете песни?
— Знаете, я не планирую создавать, потому что я занимаюсь другой музыкой. Но получилось так, что я во время вот этой пандемической изоляции сидел на даче и там случайно написал авторский альбом целый, который группа «Цветы» записала и даже исполнила на концерте недавно. Есть даже видеоверсии, но пока они не выложены. Но будут скоро. Альбом называется «Летать».
— Недавно вы собрали новый состав группы «Парк Горького». Если вы не занимаетесь продюсированием, то о чем это?
— Об этом как раз, но я не занимаюсь этим как профессией. Так получилось, что у нас в этом году юбилей нашего центра, 35 лет. В связи с этим сделали мы концерт в парке имени Горького на огромную аудиторию в открытом таком амфитеатре, где 10000 зрителей. Сделали двухдневный фестиваль, где выступало много очень хороших музыкантов разных — от Кости Кинчева до Гарика Сукачева и еще многих.
Вот и получилось так, что кто-то мне сказал за пару месяцев до этого фестиваля, мол, жалко, что не будет «Парка Горького», так как они уже много лет как не существуют. Я подумал, что действительно жалко. А так как это мой проект, который я сам сделал своими руками, то я решил так же сделать, как я сделал в прошлый раз, 35 лет назад — также собрал музыкантов и за два месяца сделал состав, который можно посмотреть на реальной сцене с реальным звуком.
— А что это за ребята? Расскажете о них подробнее?
— Вы знаете, вот когда я собрал 35 лет назад тот состав, первый, никто не знал ни одного человека, даже Коли Носкова никто никогда не слышал, потому что он выступал в ресторане, и мало кто его знал. Остальные все работали у меня в группе «Цветы», поэтому, если б меня кто-то спросил, кто эти музыканты, ну и что бы я ответил? Теперь их за столько лет, конечно, уже все знают. Ну и, вообще-то, здесь то же самое, только музыканты, с моей точки зрения, намного сильнее, чем в прошлом составе. Они в два раза моложе и в два раза талантливее. Ну и что тут говорить? Да ничего, собственно.
Я не занимаюсь этим делом, я не профессиональный продюсер, я давно забыл уже это. Я занимаюсь своим личным творчеством и очень редко когда кому-то помогаю, что-то там делаю. Но в данном случае особая ситуация, потому что вот был юбилей центра, я сделал такой же точно проект заново, который на сегодняшний день, ну, если говорить скромно, то, наверное, один из лучших в мире составов получился.
— Ну да, сильно! Довелось посмотреть видео их выступления.
— Вы знаете, когда человек-непрофессионал смотрит, то ему просто видно, что круто все. А когда профессионал смотрит, то он понимает, что такое круто: то есть уровень крутизны понятен профессионалам — только тем, кто правда занимается музыкой, тем, кто занимается этим жанром, они понимают уровень реальный. А то, что это в принципе круто — это понимают все, для этого даже музыкантом не надо быть. Вот если вы спросите у Юры Шевчука, я не знаю, у Олега Газманова — совершенно разных людей, музыка не играет роли — у разных, но профессионалов, они вам все быстренько расскажут, что это за уровень. Ну это как бы так, для красоты. Но это не моя профессия. Я занимаюсь совсем другими вещами, которые можно очень легко выяснить на моем сайте.
— Можете немного рассказать о театре Стаса Намина?
— На том же сайте все написано. Знаете что, невозможно говорить словами, потому что слова никогда не определяют, правда: надо вот глазами своими видеть. Вот если бы я просто говорил про то, что я сделал группу «Парк Горького»: ну, радостно, а зачем? Один вопрос поставить, который приходит в голову — ну а зачем? А вот когда вы ее увидели, а тогда понятно — зачем. И вот то же самое театр. Ну а зачем театр, если у вас мурашки по телу не пробегут и вы не можете оторваться от просмотра. Тогда я вас понимаю, для чего, тогда понятно. Вот у меня получилось так, что все, чем я занимаюсь, я стараюсь сделать так, чтобы человеку трудно было оторваться, и чтобы мурашки бегали. Если так у меня не получается, то я не занимаюсь этими вещами больше.
— Можете еще поделиться с нашими читателями ближайшими планами, может быть, на сайте еще не все из них?
— Да, я написал книгу о своем деде. Дед был известным политическим деятелем, и я решил написать про него книгу, основанную на документах и архивных бумагах. Несколько лет мы изучали архивы — и наши государственные, и зарубежные. И на сновании вот этих всех документов я написал книгу, которая выходит в ноябре к его дню рождения. В его день рождения 25 ноября будет презентация. Это, в принципе, единственная книжка, которую я написал в своей жизни. Я вообще серьезно отношусь к книгам и не беру на себя смелость писать серьезные книги. Но в данном случае мне показалось, что это имеет смысл, потому что деду вот сейчас, примерно в эти годы, получается 125 лет, и к этому юбилею я решил сделать такой документальный экскурс по его жизни.
— Вы сами могли бы назвать кого-то своим Учителем с большой буквы?
— Конечно! Конечно, их очень много, таких учителей. То есть в разных областях, в основном, искусства (ну и философии), есть люди, которые для меня являются Учителями. Конечно, назвать их трудно, потому что это много людей, которых я считаю своими учителями, хотя они об этом ничего не знают, многие из них ушли давно в небесное бытие.
— А, может быть, кто-то из ваших учеников называет вас Учителем?
— А я тоже не знаю ничего про своих учеников, кто это мои ученики, не знаю. Может быть, также они считают, что я их Учитель, но я об этом ничего не знаю — вполне нормально.
— Есть ли у вас сокровенная мечта, которую вы можете озвучить? Ну вот что для полного счастья не хватает такой звезде, как Стас Намин?
— Вы знаете, у меня для полного счастья всего хватает. Поэтому я полностью счастлив. И заветная мечта — не потерять это счастье, потому что оно существует уже много лет у меня. И я желаю всем такого счастья! Вот это сокровенная мечта: чтобы Бог и дальше не лишал бы меня этого счастья.
— А можете приоткрыть завесу тайны, кто вас окружает в вашей частной жизни — семья, друзья, дети?
— Ну, конечно, окружают друзья, дети. У меня трое детей. У меня дочка и два сына. Дочку зовут Маша, Мария. Одного сына зовут Артем, а другого зовут Анастас. Два сына и дочка — это трое моих детей, которые меня всю жизнь окружают. <…> Все, кто меня окружают, очень хорошие люди, все до единого, представляете, как мне повезло? И в личной жизни, и в работе все до единого хорошие.
— Какое из воспоминаний о вашей карьере греет душу больше всего?
— У меня нет карьеры никакой. Карьера подразумевает социальную инженерию. Кто-то думает о каком-то вот достижении, каких-то высотах. А у меня нет никаких высот, и никаких желаний нет ничего достичь. Поэтому я не думаю, что можно назвать мою жизнь карьерой.
— Ну, знаете, стать знаменитостью такого масштаба, по-моему, это достижение, это не каждый человек может.
— Я не знаю, в какой момент я стал той самой знаменитостью, про которую вы говорите, у меня нет впечатления, что такой уж я знаменитый. Вот я сейчас спокойно живу, делаю все быстро, но никуда не тороплюсь. Я не считаю, что обязательно нужно что-то сделать. То, что делается, то, что получается — ну, дай Бог! Слава Богу, что получается. Должно быть в кайф. Вот мне в кайф то, что я делаю. И все, никакой карьеры больше нет. Я же нигде не работаю. А в чем карьера-то моя? Я всю жизнь работаю. Я пролетариат! Я работаю всю жизнь с утра до ночи — но работаю над тем, что мне самому в кайф. Никакую я не делаю карьеру. Я не депутат, я не лауреат, я никто! Не народный, не заслуженный, у меня нет никаких карьерных достижений в таком плане.
В тех областях, которыми я занимаюсь, достижения — они очень эфемерные, они больше основаны на моем личном кайфе. Вот мне нравится то, что я делаю — это считается достижением. А если мне не понравилось, что я сделал, значит, я не достиг. Критерий только один — я сам. Как же можно назвать карьерой такие глупости?
— Хотелось бы оставить вам (от редакции и наших читателей) хорошие пожелания ко дню рождения: всего самого лучшего, самое главное, чтобы у вас все было так, как вы считаете важным и хорошим!
— Это очень приятно, что вы мне такое желаете! Но я вам уже сказал, что у меня именно так и есть, представляете себе? А вот то, что я сам могу пожелать людям в свой день рождения, имею право пожелать только я один. «Я желаю счастья вам, счастья в этом мире большом! Как солнце по утрам пусть оно заходит в дом!».