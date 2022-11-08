«Я никто, просто живу в кайф»: интервью легенды отечественного рока Стаса Намина

— На том же сайте все написано. Знаете что, невозможно говорить словами, потому что слова никогда не определяют, правда: надо вот глазами своими видеть. Вот если бы я просто говорил про то, что я сделал группу «Парк Горького»: ну, радостно, а зачем? Один вопрос поставить, который приходит в голову — ну а зачем? А вот когда вы ее увидели, а тогда понятно — зачем. И вот то же самое театр. Ну а зачем театр, если у вас мурашки по телу не пробегут и вы не можете оторваться от просмотра. Тогда я вас понимаю, для чего, тогда понятно. Вот у меня получилось так, что все, чем я занимаюсь, я стараюсь сделать так, чтобы человеку трудно было оторваться, и чтобы мурашки бегали. Если так у меня не получается, то я не занимаюсь этими вещами больше.