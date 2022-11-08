ЦБ дал участникам рынка ценных бумаг рекомендации по поддержке мобилизованных инвесторов

Центробанк России, вслед за другими государственными органами, подготовил рекомендации по поддержке граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Предложенные регулятором меры касаются рынка ценных бумаг, пишет «Коммерсантъ».
При этом решение, следовать или нет рекомендациям ведомства, остается за брокерами, поскольку при желании они легко могут найти основание для отказа. Кроме того, сами участники рынка пока не получали жалоб от мобилизованных клиентов.
Согласно письму ЦБ, которое он направил всем профучастникам рынка ценных бумаг, регулятор предлагает брокерам предусмотреть возможность снижения или отмены оплаты за обслуживание мобилизованных инвесторов, включая абонентскую плату, а также реструктуризацию или списание комиссий за обслуживание. Также ведомство рекомендует воздерживаться от взимания комиссии в случае возникновения на счетах клиентов отрицательной позиции.
Между тем представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко назвал сумму выплаты мобилизованным гражданам. Ее размер формируется из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военного и составляет минимум 195 тысяч рублей, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».