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Захарова проинформировала о сохранении контактов между Россией и США

Политика
Захарова проинформировала о сохранении контактов между Россией и США

Москва продолжает поддерживать точечные контакты с Вашингтоном. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Об этом она рассказала во время беседы с журналистом Владимиром Соловьевым в рамках программы «Полный контакт». Захарова обратила внимание, что российские власти остаются открыты для диалога.

Ранее авторы The Washington Post выяснили, что США в частном порядке попросили Украину продемонстрировать открытость для диалога с Россией. По словам источников издания, это нужно не для приближения переговоров, а для сохранения «морального достоинства» в глазах международных сторонников.
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