Экс-замначальника управления Минобороны предстанет перед судом за взятки на 6,5 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа. Он фигурирует в деле о получении взяток на 6,5 миллиона рублей, сообщило издание «Коммерсант».
Следователи считают, что за незаконное вознаграждение отставной офицер помогал определенной коммерческой компании получать выгодные заказы.
В Приморье правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного архива региона. Он обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиона рублей, сообщило издание Deita.