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Экс-замначальника управления Минобороны предстанет перед судом за взятки на 6,5 млн рублей

Происшествия
Экс-замначальника управления Минобороны предстанет перед судом за взятки на 6,5 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замглавы управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа. Он фигурирует в деле о получении взяток на 6,5 миллиона рублей, сообщило издание «Коммерсант».

Следователи считают, что за незаконное вознаграждение отставной офицер помогал определенной коммерческой компании получать выгодные заказы.

В Приморье правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Государственного архива региона. Он обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиона рублей, сообщило издание Deita.
взятка Минобороны гособоронзаказ
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