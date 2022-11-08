Экономист Хазин: Запад начал переговоры с Путиным из-за страха поражения в большой войне

Западные игроки начали договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку они боятся окончательного поражения, о чем и свидетельствует новость The Wall Street Journal о «секретных переговорах» Белого дома и Кремля, заявил экономист Михаил Хазин.
По словам эксперта, сложившаяся ситуация напоминает начало 1945 года. Тогда нацистская Германия пыталась вести неофициальные переговоры с союзниками для предотвращения разгрома. Однако сегодня все понимают, кто и с кем воюет. Сейчас противостояние идет с либеральной коалицией, которая проросла во многих государствах.
«Те процессы, которые идут в мире, абсолютно отражают логику окончания большой войны», — сказал Хазин в эфире «Говорит Москва».
Экономист подчеркнул, что самый серьезный удар может ощутить на себе Евросоюз, и Брюссель эту атаку вряд ли переживет.
Журналисты The Wall Street Journal ранее сообщили, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы вел секретные переговоры с Кремлем, передает телеканал «360».