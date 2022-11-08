Экономист Хазин: Запад начал переговоры с Путиным из-за страха поражения в большой войне

По словам эксперта, сложившаяся ситуация напоминает начало 1945 года. Тогда нацистская Германия пыталась вести неофициальные переговоры с союзниками для предотвращения разгрома. Однако сегодня все понимают, кто и с кем воюет. Сейчас противостояние идет с либеральной коалицией, которая проросла во многих государствах.