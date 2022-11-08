Юношу отправили в колонию за нападение с ножом на 12-летнего ребенка в Саратове

В Саратове перед судом предстал 19-летний рецидивист. Он признан виновным в совершении разбойного нападения, сообщили в региональном СУ СКР.
Злоумышленник в августе познакомился с 12-летним школьником. Вечером он встретил его на улице и потребовал отдать телефон и личные вещи. Фигурант вытащил нож и угрожал ребенку, если тот не выполнит требование.
В ходе следствия юноша сознался в нападении и компенсировал ущерб. За разбой он получил три года и четыре месяца колонии.
Сотрудники полиции Подольска задержали 25-летнего ранее судимого мужчину. Он подозревается в совершении разбойного нападения на двух граждан, сообщило издание РИАМО.