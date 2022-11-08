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Red Wings: ошибка сотрудников аэропорта привела к разгерметизации севшего в Сочи самолета

Происшествия
Red Wings: ошибка сотрудников аэропорта привела к разгерметизации севшего в Сочи самолета

Причиной разгерметизации самолета рейса Стамбул – Екатеринбург, совершившего аварийную посадку в Сочи, стала ошибка сотрудников аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Red Wings.

Предположительно, работники воздушной гавани закрыли один из клапанов двери багажного отсека с нарушением технологии. В результате произошло снижение давления воздуха в салоне, и пилот принял решение сесть в ближайшем аэропорту.

Высадку пассажиров не производили. После проверки авиалайнера был запланирован скорый вылет.
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