Жители Италии пришли в ярость из-за рекламы пасты с соусом из насекомых

Реклама пасты вывела жителей Италии из себя. Причиной тому называют предложение добавить в блюдо насекомых.
Скандальным оказался ролик одного из итальянских производителей макарон, где комик рассуждал о возможности добавления насекомых в соус пасты карбонара. Он также рассказал, что эти представители фауны являются высококачественным источником протеина, однако жители европейского государства не оценили подобную идею.
Реклама спровоцировала бурю негодования в Сети. Пользователи пригрозили отказаться от продукции торговой марки, если там будут использовать жуков, передает Sputnik Italy.
После волны негодования авторам рекламы пришлось удалить видео. Итальянцам также пообещали, что в производстве пасты будут использовать только итальянскую муку из твердых сортов пшеницы.