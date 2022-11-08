Жители Италии пришли в ярость из-за рекламы пасты с соусом из насекомых

Скандальным оказался ролик одного из итальянских производителей макарон, где комик рассуждал о возможности добавления насекомых в соус пасты карбонара. Он также рассказал, что эти представители фауны являются высококачественным источником протеина, однако жители европейского государства не оценили подобную идею.