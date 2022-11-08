Молдавия планирует подать иск против «Газпрома» из-за сокращения поставок голубого топлива

Власти Молдавии готовы обратиться в суд с иском против российского холдинга «Газпром» на фоне сокращения импорта энергоресурса в страну, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Политик в эфире телеканала Pro TV уточнил, что Кишинев может применить ряд рестрикций в отношении компании из РФ.
«Юристы анализируют возможность применения санкций за несоблюдение контракта в вопросе поставок всего объема. Когда станет ясно, мы решим, какие действия предпринять и в каком направлении двигаться, — добавил Спыну.
Вице-премьер республики также подчеркнул, что «Газпром» якобы никак не объяснил решение уменьшить объемы поставок. Но Молдавии все равно приходится оплачивать поставки голубого топлива.
Однако ранее издание INFOX обращало внимание на то, что Кишинев не может вовремя вносить средства за поставки из-за кредита от Брюсселя. Последний вместе с займом дал Молдавии список из семи компаний, у которых можно приобретать голубое топливо. Однако в перечень не вошел самый выгодный для страны поставщик — «Газпром».