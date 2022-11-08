Молдавия планирует подать иск против «Газпрома» из-за сокращения поставок голубого топлива

Однако ранее издание INFOX обращало внимание на то, что Кишинев не может вовремя вносить средства за поставки из-за кредита от Брюсселя. Последний вместе с займом дал Молдавии список из семи компаний, у которых можно приобретать голубое топливо. Однако в перечень не вошел самый выгодный для страны поставщик — «Газпром».