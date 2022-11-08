Протоиерей Чистопольской епархии посетил мобилизованных в пункте сбора на «Казань Экспо»

Как информирует издание «KAZANFIRST», священник передал бойцам тактические аптечки, теплую одежду и пищевые продукты. Весь данный груз был собран небезразличными гражданами в рамках акции «Лично в руки бойцу». Этот благотворительный проект проходит по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.