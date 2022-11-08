«Хуаньцю шибао»: стратегическое партнерство ФРГ и Китая стало для США «первородным грехом»

Визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Пекин воспринимается американскими властями в качестве угрозы для их стратегических интересов, сказано в статье китайского издания «Хуаньцю шибао».
Автор материала Сяо Чуань отмечает, что Вашингтон пришел в бешенство из-за взаимодействия Китая со странами Европейского союза. Плюс ко всему Белый дом начал использовать украинский кризис для разрыва связей ЕС не только с Россией, но и с КНР.
«Тщательно формируемая поколениями система сотрудничества и стратегического партнерства Германии и Китая стала "первородным грехом". Говоря о кооперации между странами, некоторые политики вынуждены использовать слова "угроза национальной безопасности"», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байдена провел с Олафом Шольцем телефонные переговоры. Согласно полученной информации, стороны в ходе беседы обсудили ситуацию на Украине и действия России, передает телеканал «360».