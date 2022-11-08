«Хуаньцю шибао»: стратегическое партнерство ФРГ и Китая стало для США «первородным грехом»

Автор материала Сяо Чуань отмечает, что Вашингтон пришел в бешенство из-за взаимодействия Китая со странами Европейского союза. Плюс ко всему Белый дом начал использовать украинский кризис для разрыва связей ЕС не только с Россией, но и с КНР.