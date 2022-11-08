Актер Александр Соловьев повторил судьбу своего героя из фильма «Случай в аэропорту»

Российский актер Александр Соловьев известен зрителю по фильму «Зеленый фургон». Также он снимался в картине «Случай в аэропорту». Примечательно, что артист повторил трагическую судьбу своего героя.
Соловьев играл вора по кличке Шнык, которого убивают ударом ножа в затылок. Спустя 13 лет актера нашли на улице с черепно-мозговой травмой. Доктора неделю пытались его спасти, но Соловьев скончался от кровоизлияния в мозг 1 января 2000 года.
Актер имел непростой характер и со временем начал злоупотреблять алкоголем из-за чего у него испортились отношения со многими режиссерами, сообщает CT News. Кто ударил Соловьева по голове до сих пор остается неизвестным.