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Актер Александр Соловьев повторил судьбу своего героя из фильма «Случай в аэропорту»

Общество
Актер Александр Соловьев повторил судьбу своего героя из фильма «Случай в аэропорту»

Российский актер Александр Соловьев известен зрителю по фильму «Зеленый фургон». Также он снимался в картине «Случай в аэропорту». Примечательно, что артист повторил трагическую судьбу своего героя.

Соловьев играл вора по кличке Шнык, которого убивают ударом ножа в затылок. Спустя 13 лет актера нашли на улице с черепно-мозговой травмой. Доктора неделю пытались его спасти, но Соловьев скончался от кровоизлияния в мозг 1 января 2000 года.

Актер имел непростой характер и со временем начал злоупотреблять алкоголем из-за чего у него испортились отношения со многими режиссерами, сообщает CT News. Кто ударил Соловьева по голове до сих пор остается неизвестным.
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