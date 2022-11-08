Актер Александр Соловьев повторил судьбу своего героя из фильма «Случай в аэропорту»

Соловьев играл вора по кличке Шнык, которого убивают ударом ножа в затылок. Спустя 13 лет актера нашли на улице с черепно-мозговой травмой. Доктора неделю пытались его спасти, но Соловьев скончался от кровоизлияния в мозг 1 января 2000 года.