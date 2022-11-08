«Работают только они»: ЧВК «Вагнер» начали операцию по освобождению Белогоровки

Сопротивление здесь оказывают подразделения 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Прорыв обороны на этом рубеже позволит продвинуться дальше к Веселому, что, в свою очередь, будет означать взятие в полуокружение Яковлевки, расположенной западнее по трассе. Это также будет способствовать выравниванию фронта и освобождению от врага участка трассы Бахмут — Лисичанск.