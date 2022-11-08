«Работают только они»: ЧВК «Вагнер» начали операцию по освобождению Белогоровки

Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Нижнюю Белогоровку. Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал кадры с места событий в своем Telegram-канале «Брюссельский связной».
Отряды ЧВК «Вагнер» накануне приступили к операции по освобождению села Белогоровка.
«Первые кадры из Нижней Белогоровки, где бойцы ЧВК «Вагнер» проломили оборону ВСУ и сейчас проводят зачистку. Извините за количество и качество, парням сейчас совсем не до фотосессий», — написал военкор.
Вопреки распространяемой в Сети информации, в штурме не участвовали никакие другие подразделения кроме «музыкантов». Об этом военкору сообщили сами бойцы.
Данный населенный пункт находится на трассе Бахмут — Лисичанск и был превращен украинскими военнослужащими в крупный укрепрайон. Другие подразделения союзных сил предпринимали попытки штурма Белогоровки еще летом, однако все они закончились неудачей.
После недавнего расширения своей зоны ответственности за ликвидацию укрепрайона в селе взялись бойцы ЧВК «Вагнер». Освобождение Белогоровки в первую очередь позволит ликвидировать крупный узловой опорный пункт в глубоко эшелонированной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бахмутском направлении.
Сопротивление здесь оказывают подразделения 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Прорыв обороны на этом рубеже позволит продвинуться дальше к Веселому, что, в свою очередь, будет означать взятие в полуокружение Яковлевки, расположенной западнее по трассе. Это также будет способствовать выравниванию фронта и освобождению от врага участка трассы Бахмут — Лисичанск.
Параллельно с этим, добровольцы продолжают вести бои в районе Николаевки-2, Андреевки, Опытного, на востоке Бахмута, в Соледаре, в районе Берестового, Спорного, Верхнекаменского. Ранее стало известно, что ЧВК «Вагнер» расширила свою зону ответственности и в настоящее время ее фронт проходит от Николаевки-2 до Лисичанска.