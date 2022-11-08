Поклонники не узнали Сергея Безрукова после смены имиджа

Народный артист России Сергей Безруков опубликовал новую фотографию в социальных сетях. Поклонники не узнали любимого актера после смены имиджа. На снимке он предстал с короткой стрижкой и бородой.
«Сначала даже не узнала»;
«Сергей» Что случилось? Что с прической? Новый облик?»;
«Не узнала вас. Гастроли вносят изменения во внешность», — писали подписчики под постом.
Сам актер никак не прокомментировал решение сменить имидж. Безруков написал, что его гастроли продолжаются и поблагодарил Тюмень за эмоциональный прием, а также сообщил, что теперь отправляется в Омск.
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