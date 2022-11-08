Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Поклонники не узнали Сергея Безрукова после смены имиджа

Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Сергея Безрукова после смены имиджа

Народный артист России Сергей Безруков опубликовал новую фотографию в социальных сетях. Поклонники не узнали любимого актера после смены имиджа. На снимке он предстал с короткой стрижкой и бородой.

«Сначала даже не узнала»;
«Сергей» Что случилось? Что с прической? Новый облик?»;
«Не узнала вас. Гастроли вносят изменения во внешность», — писали подписчики под постом.
Поклонники не узнали Сергея Безрукова после смены имиджа

Сам актер никак не прокомментировал решение сменить имидж. Безруков написал, что его гастроли продолжаются и поблагодарил Тюмень за эмоциональный прием, а также сообщил, что теперь отправляется в Омск.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
безруков актер имидж
Военкоры ФАН
Лучшие в аду