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Военнослужащий ВСУ показал на видео «разорванный в снежинку» мост после удара ВС РФ

Армия
Военнослужащий ВСУ показал на видео «разорванный в снежинку» мост после удара ВС РФ

Российская армия продолжает наносить эффективные удары по военной инфраструктуре ВСУ в ходе проведения спецоперации на Украине.

В распоряжение военкоров «Русской весны» попало видео, снятое военнослужащим ВСУ, на котором запечатлены результаты артиллерийского удара ВС РФ по железнодорожному мосту на Харьковском направлении.

Отмечается, по этой переправе украинское командование перебрасывало подкрепление в район Сватово и Кременной. По словам украинского военного, металл моста «разорвало в снежинку». Инженерные воска ВСУ обещали восстановить переправу за десять дней, однако не исключаются повторные удары ВС РФ по этому мосту.

Ранее портал utro.ru сообщил, что администрация США обратилась к Украине с рекомендацией как можно быстрее начать переговорный процесс с Россией.
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