Военнослужащий ВСУ показал на видео «разорванный в снежинку» мост после удара ВС РФ

Отмечается, по этой переправе украинское командование перебрасывало подкрепление в район Сватово и Кременной. По словам украинского военного, металл моста «разорвало в снежинку». Инженерные воска ВСУ обещали восстановить переправу за десять дней, однако не исключаются повторные удары ВС РФ по этому мосту.