Кудерметова стала победительницей итогового турнира WTA в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова добилась впечатляющего успеха в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.
В городе Форт-Уэрт (США, штат Техас) завершился финальный матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. Кудерметова и Мертенс смогли сломить сопротивление представительниц Чехии Катерины Синяковой и Барбары Крейчиковой, сообщает Life.
Российско-бельгийский дуэт, посеянный на итоговом турнире WTA под четвертым номером, одолел победительниц турнира 2021 года, которые имели первый номер посева, за один час 42 минуты со счетом 6:2, 4:6, 11:9.