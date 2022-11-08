Британские читатели издания Daily Mail призвали нового премьера королевства Риши Сунака прекратить предоставлять помощь Украине и заняться собственными энергетическими проблемами.
Пользователи Сети активно обсуждают новость о том, что Великобритания близка к заключению крупной газовой сделки с Соединенными Штатами. Однако простым гражданам эта идея вообще не понравилась.
«Мы должны перестать принимать глубокое участие в войне на Украине. Хватит финансировать убийства», — отметил юзер под ником Geo.
Комментатор RB3445 написал, что Вашингтон пытается вытеснить с европейского рынка российское топливо для получения контроля над ЕС путем продажи ему дорогостоящего американского газа.
«Нам нужно добывать свои собственные нефть и газ», — предложил британец Boltneck.
Автор китайского издания «Синьхуа» ранее сообщил, что жители Европы увидели истинное лицо США, которые пытаются получить огромную прибыль во время разразившегося энергетического кризиса, передает телеканал «360».