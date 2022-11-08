Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Британцы призвали премьера Сунака отказаться от помощи Украине и газовой сделки с США

Политика
Британцы призвали премьера Сунака отказаться от помощи Украине и газовой сделки с США

Британские читатели издания Daily Mail призвали нового премьера королевства Риши Сунака прекратить предоставлять помощь Украине и заняться собственными энергетическими проблемами.

Пользователи Сети активно обсуждают новость о том, что Великобритания близка к заключению крупной газовой сделки с Соединенными Штатами. Однако простым гражданам эта идея вообще не понравилась.

«Мы должны перестать принимать глубокое участие в войне на Украине. Хватит финансировать убийства», — отметил юзер под ником Geo.

Комментатор RB3445 написал, что Вашингтон пытается вытеснить с европейского рынка российское топливо для получения контроля над ЕС путем продажи ему дорогостоящего американского газа.

«Нам нужно добывать свои собственные нефть и газ», — предложил британец Boltneck.

Автор китайского издания «Синьхуа» ранее сообщил, что жители Европы увидели истинное лицо США, которые пытаются получить огромную прибыль во время разразившегося энергетического кризиса, передает телеканал «360».
сша европа газ британия риши сунак украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду